僑委會海青班宣導團赴印尼招生中央社 (2017-07-28 21:50)
僑務委員會第37期海青班春季班印尼海外聯合招生宣導團赴印尼舉辦招生宣導活動，希望協助海外華裔青年習得實用生產技能與知識。（中華民國駐印尼代表處提供）中央社記者周永捷雅加達傳真 106年7月28日
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