台日鐵道研討會 謝長廷盼藉鐵道深化交流中央社 (2017-07-28 21:50)
中華民國駐日代表處台灣文化中心28日舉辦台日鐵道研討會，駐日代表謝長廷表示，盼透過雙方專家與鐵道迷間的交流，更加深化台日間友好關係。中央社記者黃名璽東京攝 106年7月28日
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