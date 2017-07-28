尼莎颱風不斷逼近台灣，根據中央氣象局28日晚間8時30分發布的颱風警報，尼莎強度已增強為中度颱風，暴風圈擴大，持續朝台灣東部移動，提醒民眾做好防颱準備。

氣象局表示，尼莎颱風已增強為中度颱風且暴風圈擴大，目前颱風中心在花蓮東南方海面，持續往西北移動，暴風圈已進入巴士海峽及臺灣東南部海面，對宜蘭、花蓮、臺東及臺中以南陸地構成威脅。

陸上警戒部分，宜蘭、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東地區(含恆春半島)應嚴加戒備，並防強風豪雨；海上警戒部分，巴士海峽、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、台灣東北部海面、臺灣北部海面及臺灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

此外，受尼莎颱風影響，台灣各地（含蘭嶼、綠島）沿海風浪將逐漸增強，並有長浪發生，提醒民眾前往海邊活動請注意安全。29日花蓮地區將有局部豪雨或大豪雨，宜蘭、臺東及南投地區有局部大雨或豪雨，其他地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。