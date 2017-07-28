▲餐廳桌號好特別，竟是用藝人名字代稱。（圖／翻攝自爆廢公社）

到餐廳用餐點菜時，店家大多會要求客人在菜單上寫下桌號，以利送餐。不過一名網友在臉書社團「爆廢公社」中表示，到一家餐廳中點菜時找不到桌號，原來竟是用藝人的名字來代替。

該名網友說道：「才想說怎麼找不到桌號，結果看到菜單才知道我桌號叫陳美鳳」。照片中可見，菜單上的桌號寫著「豬哥亮」、「周杰倫」、「王力宏」、「阮經天」、「納豆」、「趙又廷」、「美秀」、「莎莎」、「林志玲」、「陳美鳳」、「江蕙」、「蔡依林」，「謝金燕」，來代替數字桌號。

對於如此創新且富有創意的桌號設計，網友紛紛留言表示，「我一定要去坐蔡依林桌」、「那如果叫豬哥亮不就要插三柱香了」、「謝金燕離豬哥亮好遠」、「我想看桌子長怎樣」、「好特別」。