佳音英語世界雜誌：神所眷顧的土地 南美洲的天使之國－委內瑞拉



(中央社訊息服務20170728 18:12:48)委內瑞拉位於南美洲，地理位置很靠近赤道，只有兩種季節－乾季跟雨季。委內瑞拉擁有美麗的自然景觀，有草原、瀑布、雨林及海岸，還有豐富的石油及選美佳麗，可說是被神眷顧的土地，亦有人稱之為南美洲的天使之國。委內瑞拉的首都是「拉斯拉斯」，在這座城市裡，有許多高聳的建築物。



如果你喜歡冒險，千萬不要錯過「卡奈伊馬國家公園」，它的面積跟比利時幾乎一樣大，「卡奈伊馬國家公園」裡有不少自然奇觀，其中一個是巨大的平頂山，另一個是世界上最高的瀑布－「天使瀑布」。想進入這座國家公園其實不容易，需要透過搭飛機、徒步旅行、以及乘坐獨木舟，才能到達。



亞馬遜雨林又被稱為「地球之肺」，會清潔我們每天呼吸的空氣，它是世界上最大的雨林，橫跨9個南美洲國家，其中就包括委內瑞拉。亞馬遜雨林有又高又大的樹、珍奇的動物，還有神秘的原住民，他們跟外界並沒有接觸。翻閱佳音英語世界雜誌8月號的【Around the World】單元，看看更多關於委內瑞拉及亞馬遜雨林的報導！【DIY】單元則帶你親手製作「天使瀑布」拼貼畫。



委內瑞拉的國鳥是委內瑞拉擬黃鸝，平常吃莓果、鳥蛋、昆蟲等。牠們的身體呈亮橘色，眼睛是黃色的，有一條長長的尾巴，翅膀上有白色斑紋。牠們不築自己的巢，會霸占其他鳥兒的舊巢。為了保護巢，面對外敵時，委內瑞拉擬黃鸝會變得非常兇猛。牠們在唱歌時，喜歡站在高處，在尋覓食物時，則是待在地上。



想看看委內瑞拉擬黃鸝美麗的身影、瞭解關於牠們的小趣事嗎？千萬別錯過本期的【My Zoo】單元。為什麼擬黃鸝為什麼有亮橘色的色彩？讓我們來看看【Mini Library】單元中一則委內瑞拉的民間故事吧！很久以前，委內瑞拉的小鳥都是灰色的。有一天，鸕鶿發現一條水蛇，「瞧瞧這條蛇，外表好繽紛喔！」鸕鶿對其他的鳥兒說，鳥兒都很同意鸕鶿的話，也希望能跟水蛇一樣繽紛。



鸕鶿說，「讓我們從水蛇身上取走一些色彩吧！」鳥兒們紛紛飛向水蛇，開始取走水蛇身上的色彩：大嘴馬取走了黃色，塗在胸膛上；取走了綠色，塗在嘴上。蜂鳥、鸚鵡及擬黃鸝分別取走了藍色、紅色及橘色，塗在身體上。取走了水蛇身上的顏色後，鳥兒紛紛飛走了，只留下鸕鶿跟垂死的水蛇。鸕鶿很難過，因為所有的顏色都被其他的鳥兒取走了。這就是為何其他鳥兒如此繽紛，而鸕鶿卻一身灰的原因。



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