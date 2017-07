佳音英語世界雜誌:神所眷顧的土地 南美洲的天使之國-委內瑞拉



(中央社訊息服務20170728 18:12:48)委內瑞拉位於南美洲,地理位置很靠近赤道,只有兩種季節-乾季跟雨季。委內瑞拉擁有美麗的自然景觀,有草原、瀑布、雨林及海岸,還有豐富的石油及選美佳麗,可說是被神眷顧的土地,亦有人稱之為南美洲的天使之國。委內瑞拉的首都是「拉斯拉斯」,在這座城市裡,有許多高聳的建築物。



如果你喜歡冒險,千萬不要錯過「卡奈伊馬國家公園」,它的面積跟比利時幾乎一樣大,「卡奈伊馬國家公園」裡有不少自然奇觀,其中一個是巨大的平頂山,另一個是世界上最高的瀑布-「天使瀑布」。想進入這座國家公園其實不容易,需要透過搭飛機、徒步旅行、以及乘坐獨木舟,才能到達。



亞馬遜雨林又被稱為「地球之肺」,會清潔我們每天呼吸的空氣,它是世界上最大的雨林,橫跨9個南美洲國家,其中就包括委內瑞拉。亞馬遜雨林有又高又大的樹、珍奇的動物,還有神秘的原住民,他們跟外界並沒有接觸。翻閱佳音英語世界雜誌8月號的【Around the World】單元,看看更多關於委內瑞拉及亞馬遜雨林的報導!【DIY】單元則帶你親手製作「天使瀑布」拼貼畫。



委內瑞拉的國鳥是委內瑞拉擬黃鸝,平常吃莓果、鳥蛋、昆蟲等。牠們的身體呈亮橘色,眼睛是黃色的,有一條長長的尾巴,翅膀上有白色斑紋。牠們不築自己的巢,會霸占其他鳥兒的舊巢。為了保護巢,面對外敵時,委內瑞拉擬黃鸝會變得非常兇猛。牠們在唱歌時,喜歡站在高處,在尋覓食物時,則是待在地上。



想看看委內瑞拉擬黃鸝美麗的身影、瞭解關於牠們的小趣事嗎?千萬別錯過本期的【My Zoo】單元。為什麼擬黃鸝為什麼有亮橘色的色彩?讓我們來看看【Mini Library】單元中一則委內瑞拉的民間故事吧!很久以前,委內瑞拉的小鳥都是灰色的。有一天,鸕鶿發現一條水蛇,「瞧瞧這條蛇,外表好繽紛喔!」鸕鶿對其他的鳥兒說,鳥兒都很同意鸕鶿的話,也希望能跟水蛇一樣繽紛。



鸕鶿說,「讓我們從水蛇身上取走一些色彩吧!」鳥兒們紛紛飛向水蛇,開始取走水蛇身上的色彩:大嘴馬取走了黃色,塗在胸膛上;取走了綠色,塗在嘴上。蜂鳥、鸚鵡及擬黃鸝分別取走了藍色、紅色及橘色,塗在身體上。取走了水蛇身上的顏色後,鳥兒紛紛飛走了,只留下鸕鶿跟垂死的水蛇。鸕鶿很難過,因為所有的顏色都被其他的鳥兒取走了。這就是為何其他鳥兒如此繽紛,而鸕鶿卻一身灰的原因。



《Joy to the World佳音英語世界雜誌》適合親子共讀,不僅可以透過家長引導,增進親子關係,並同時培養孩子的閱讀習慣。每月介紹一個國家及其自然景觀與人文風情等,內容結合豐富有趣的故事、遊戲及DIY等單元,讓孩子自然使用英語,同時開啟國際觀、認識全世界!想瞭解更多雜誌內容或每月優惠方案嗎?請上shop.joy.com.tw或電洽(02)2701-2851。



訊息來源:佳音事業股份有限公司



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217931.aspx