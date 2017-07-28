南大邀請林群森副總經理與創新學院學員分享「行動 * 多螢時代數位攻略」



(中央社訊息服務20170728 18:11:47)國立臺南大學創新育成中心與臺南市政府共同辦理的106年中高階經理人創新學院，於今天邀請生洋網路股份有限公司行銷規劃部林群森副總經理，分享數位時代的行動商務攻略，現場吸引政府機關、企業界與台南地區有興趣名眾將近百人參與，氣氛熱絡。



林群森副總經理分享，行動商務與雲端多螢時代來臨，不論是個人或是公司都需要即早做好準備，從個人角度來說，一般人大多擁有手機、平板、筆電、桌電、甚至是電視旁的機上盒，不論是手機螢幕、平板螢幕、甚至是電視螢幕，其實都可以在不同場合播放同一部影片、同一份文件。這種多螢時代的來臨，讓每個人不會只被一部行動裝置綁住，而是可以隨身帶著想帶的行動通訊工具，只要有網路連結的地方，就可以透過雲端的便利性，進行工作或娛樂。



林副總接著提及，公司管理者一旦了解行動商務與雲端多螢的概念，將能大幅節省公司成本，也能增加營運收入。舉例來說，現代人大多是透過手機或是平板來連結網路，公司的網頁能否讓人很舒服地利用手機進行瀏覽，將是公司營運是否成長的關鍵。透過雲端多螢的概念，公司如果將許多資料與訊息放置於雲端當中，將會讓公司人員在業務操作上增加許多彈性，進而降低公司營運成本，提升工作效能。林副總精彩的分享，讓參加者對於數位行銷有進一步的認識，獲益良多。



南大表示，本校與臺南市政府共同辦理的106年中高階經理人創新學院共有八場講座活動，以企業經營與二代接班傳承為主題，全程均為免費參加，歡迎各界蒞臨，相關資訊於「106中高階經理人創新學院」官方網站(http://iic.nutn.edu.tw/speech2017)，或洽詢創新育成中心張小姐(06-2133111分機181)。



訊息來源：國立台南大學



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