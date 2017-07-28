南大打造說故事達人 說演教學攏內行



(中央社訊息服務20170728 18:11:02)國立臺南大學戲劇創作與應用學系與臺灣戲劇教育與應用學會於去年合作推出「說故事達人認證培訓課程」，佳評如潮獲得廣大的迴響。為了滿足更多民眾的需求，今年於7月24日至29日辦理「2017說故事達人認證培訓課程」，不僅將課程延長為六天，也特別融合了故事戲劇的說演與教學，使參與的夥伴能更深入了解運用故事說演與教學的方式，有更多的學習與收穫。



本次課程由臺東大學兒童文學所藍劍虹老師揭開序幕，藍老師首先介紹圖畫書的分類，並從意識形態及美學的角度分析不同的圖畫書，讓學員對於圖畫書能有更深入的認識。接著由南大戲劇創作與應用學系陳晞如老師接棒，以「互動式繪本說演」及「故事戲劇的改變與創作」為主軸，帶領學員從說故事情境的營造、說書人與觀眾互動的設計、故事戲劇的編創及實作等面向一步步地示範、講解與討論，使學員看到故事人物走出來的歷程。



在學員對文本與故事立體化有了基本的概念後，南大戲劇創作與應用學系林玫君老師從引導者的角度，告訴學員們要如何運用「口述默劇」的方式玩一個故事，林老師以「阿羅有隻彩色筆」為例，示範如何運用這樣的單角故事創造一個口述默劇，接著再以「逃家小兔」雙角故事，發展許多有趣的戲劇活動，使學員從做中學並了解故事與學習之間的關係。最後，邀請屏東大學幼兒教育學系陳仁富老師，教導學員如何「說」一個好故事，陳老師從發聲與眼神運用練習，讓夥伴們一邊口述，一邊搭配簡潔有力的動作，使聲音、眼神及肢體三者合一，讓句子串成活靈活現的故事。



經歷了六天的課程洗禮，學員們從文本的認識、與參與者的互動及自身的說演都有了更深入的了解。最後一天，雖然遇上尼莎颱風來襲，學員們不畏風雨，綜合所學分工合作，以完美的成果表演讓培訓課程圓滿落幕，大家期待明年再相見！



訊息來源：國立台南大學



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