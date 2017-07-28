台日學術文化交流 日本社團法人台灣留學支援中心蒞臨南大參訪



(中央社訊息服務20170728 18:09:56)為鼓勵日本學生來台就學，日本社團法人臺灣留學支援中心於今天帶領學生和家長近70人至國立臺南大學參訪，受到南大熱烈歡迎。南大王婉容國際長表示，非常歡迎日本學生來台就學，南大是一間百年學校，在教育、人文、理工、環境、藝術及管理方面皆有特色，且臺南是個人民友善、食物美味的宜居城市，相信必能讓前來就學之學生滿載而歸。



「臺灣留學支援中心」是由曾留學臺灣之安蒜美保會長於2010年在日本茨城縣設立，她認為臺灣具良好之高等教育環境，因此積極協助並推展日本學生來臺留學及學習華語，該中心在日本東京及大阪等多個都巿均設有辦公室，為數百所高中提供留學資訊與服務。參訪中，南大安排本地學生接待並與日本學生進行交流，希望增加雙方互動，積極拓展招收外籍學生來校就讀，增進雙方師生體驗多元文化及豐富國際視野。



此次參訪除了讓日本學生及家長瞭解南大的校園環境、系所專業課程與華語學習資訊，也特別邀請就讀於南大戲劇學系並預計於今年9月繼續在南大戲研所深造的日籍學生八木榛名同學作經驗分享，該生表示到台南後發現很多當地老人家都會講日語，感覺十分親切，南大有專業師資及多元課程推薦日本學生到南大求學，若有興趣想更深入的學習華語，南大語文中心也有提供優質的華語課程，讓外籍生可以多元學習，獲益良多。



訊息來源：國立台南大學



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