父親節前重溫經典歌曲 臺灣與東南亞多國音樂齊聚臺文館



(中央社訊息服務20170728 18:05:44)「那些我們的歌—臺灣歌謠與東南亞音樂會」由國立臺灣文學館與燦爛時光：東南亞主題書店合辦；以音樂交流方式，增進對不同文化的理解與尊重，將知名歌曲「月亮代表我的心」以印尼語及馬來語詮釋、劉若英的歌曲「後來」以爪哇語版本演唱，以及羅時豐「小姐請你給我愛」等多首翻唱自東南亞歌壇的華語歌曲都將現場演出。音樂會在8月6日（日）父親節前舉辦，民眾可以帶爸爸來重溫這些經典的歌曲，當日下午2時於臺文館2樓文學體驗室演出，免費入場，額滿為止。



音樂會邀請潘妮（泰國籍）、Umi Sugiharti（印尼）、Antony、Niño（菲律賓）、Robertus（印尼）、LARETA樂隊（印尼）、The Mandalas樂隊（印尼、臺灣）演唱。除演唱臺灣流行歌曲，也分享自身音樂創作。歌曲內容結合新住民在臺灣的生命經驗，並反映移工議題，傳達不分異鄉人本地人，只要生活在同一片土地上，皆需要尊重與平等的理念。



臺文館廖振富館長表示，許多琅琅上口的臺灣流行歌曲，其實改編自東南亞歌謠，音樂會將以「翻唱自東南亞歌曲的華語歌曲」、「翻唱自華語歌曲的東南亞歌曲」，以及「東南亞移民、移工創作的歌曲」三大主題呈現，挑選該主題具代表性的歌曲，分別演唱中文或臺語、東南亞母語版本的歌曲，讓民眾感受不同語言詮釋的趣味與親切感，並透過音樂交流增進對不同文化的理解與尊重。



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217926.aspx