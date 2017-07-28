書香值多少？文化部攜手民間團體開啟審議式民主論壇 邀請公民一起來「談文化」



(中央社訊息服務20170728 18:04:27)深化文化公民參與，翻轉文化治理，文化部於今年3月25日起，於臺灣北、中、南、東各區舉辦全國文化會議分區論壇，同時補助民間團體以審議式民主方式自發性舉辦公民論壇，今(28)日補助團隊之一「友善書業供給合作社」於華山園區青鳥書店舉辦「多元共創合理書市─圖書定價的開放論壇」記者會，文化部綜合規劃司副司長高明秀、資深出版人陳潁青(老貓)、作家黃同弘(黃湯姆)、中央研究院社會學研究所博士後研究員李令儀、友善書業理事主席詹正德、經理蘇至弘等共同出席，希望廣邀公民參加論壇，一起關心圖書定價問題。



人民是文化的主體，國家的文化治理轉型是文化部現階段的重要工作，高明秀副司長於記者會中感謝各文化團體與前輩們的努力與協助，共同推動由下而上的民主參與活動。文化部自今年起與民間團體合作，以審議式民主方式，從臺灣各地方、各層面來探討文化議題。她提到，審議式民主是國外新興發展出來的民主決策模式，強調由不同生活經驗與背景的公眾，在一個能彼此尊重與了解的基礎上，去尋求可能的共識，本質上有利於民主品質的提升，讓臺灣的多元文化有更多對話機會。



圖書定價問題在業界已討論逾10年，採取定價制能否解決圖書通路及獨立書店所面臨的市場問題，各方均有不同聲音，在記者會上，在出版業界有實務經歷的老貓與黃湯姆就以不同立場陳述各自想法；但參與的來賓均認同這次應該聽聽讀者的想法，尤其是到臺北以外的地區舉辦論壇，讓更多民眾了解圖書定價及目前書市、通路所面臨的相關議題，讓圖書定價不要只成為獨立書店的一言堂，老貓及黃湯姆也受邀於論壇分享實務經驗，兩人也笑說接下來的論壇討論將更為深入與精采，關心書市發展的朋友們絕對不能錯過。



文化部表示，不管是舉辦全國文化會議，或是與民間團體合作辦理審議式民主論壇，最重要的就是聆聽大家的意見與想法。今年度文化部與9個團體合作，涵括文資審議、歷史建物保存與利用、眷村文化保存、社區營造、文創產業、部落產業文化、海洋文化，以及今日起跑報名的圖書定價等，都是臺灣人民對這塊土地最迫切關注的文化議題，公民會議的產出結論也將是文化部在推動相關文化政策的重要參考。



「多元共創合理書市─圖書定價的開放論壇」將於8月開跑，8月19日（六）於新竹市清大圖書館、9月24日（日）於嘉義市博愛社區大學、10月14日（六）於花蓮市北昌國小舉辦。全日論壇的上午場次將由專家學者進行演講，新竹場擬邀大雁文化事業股份有限公司蘇拾平董事長，及國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所邱炯友教授；嘉義場擬邀中央研究院社會學研究所博士後研究員李令儀，及國立台灣大學經濟系馮勃翰副教授；花蓮場擬邀資深出版人老貓及作家黃湯姆，對於圖書定價的觀察，提出不同切入角度的主題演講。



文化部期待讓臺灣豐富的軟實力來帶動下一世代的競爭力，這需要各界及公民們大家一起來參與，今日友善書業將往常為業界關注討論的圖書定價議題，開放納入公眾討論，接下來其他文化議題的民間論壇也都將陸續展開，各主題的論壇內容及報名資訊(含本場圖書定價論壇)均整理公布於文化部網站上，歡迎有興趣的朋友踴躍報名參加，詳情請見：http://ccf.moc.gov.tw/。(廣告)



訊息來源：文化部



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