最高現折2萬元父親節獻愛雙加碼：滿萬送千 再加贈 進口飛利浦電鬍刀！



(中央社訊息服務20170728 18:02:13)台灣工時長，甚至超越日、韓兩國，高居全球第三 ，尤其那些為家庭勞累、為子女奔波、為生活奮鬥的爸爸來說，更是常常壓力爆表，宛如人肉「千斤頂」，有苦說不出！父親節將至，日本醫療級「INADA稻田按摩椅」體恤爸爸辛勞，搭配各大百貨父親節檔期，「雙引擎按摩椅」、「巢舒壓指技按摩椅」、「3S美姿整體按摩椅」等多款日本原裝按摩椅推出父親節優惠，最高折價逾2萬元！同時可享滿萬送千優惠，再加贈飛利浦勁鋒系列三刀頭電鬍刀(市價NT$ 8,888)，詳情請洽INADA日本稻田按摩椅官網http://inada.kenk.com.tw/。 日本醫療級「INADA稻田按摩椅」已有超過半世紀歷史，不但獲得日本天皇勳章肯定，更被時代雜誌評選為世界上最好的按摩椅！獨家發明專利穴位偵測系統，可準確地找到因人而異的穴位，只要掌握個人的指壓及按摩點，自然能達到最有效的按摩效果，幫助卸下身上過重的壓力與負擔。「INADA稻田按摩椅」更是台灣唯一全系列皆由日本研發、設計、製造、原裝進口的按摩椅品牌。



INADA稻田「雙引擎按摩椅」、「巢舒壓按摩椅」 幫爸爸卸下壓力、釋放生活重量對於長期處於壓力狀態的爸爸，「雙引擎按摩椅」採用革命性雙引擎系統，上半身為「8軸智慧按摩滾輪系統」超越以往的深壓技法，可針對緊繃部位深度舒緩，左右兩側滾輪可單獨運作，依照左右疲勞程度不同，分別加壓按摩；「循環式深層按摩系統」則針對下半身疲勞，施行實感揉捏按摩。「雙引擎按摩椅」原價188,000,，父親節百貨優惠價178,600 (95折)！ 「巢舒壓按摩椅」則有獨創拇指式指壓滾輪，特殊按摩頭搭載12個仿拇指型指壓點，通過深壓、揉捏動作，重現專業按摩師的精湛指壓手藝，可深壓到一般按摩以難以達到的深層痠痛點，徹底解放疲勞。「巢舒壓按摩椅」原價160,000元，父親節百貨優惠價152,000元(95折)。



INADA稻田「3S美姿整體按摩椅」 最適合運動量不足的爸爸而對於長時間工作、運動量不足的爸爸來說，「3S美姿整體按摩椅」可提高身體柔軟度、擴大關節可動區域，避免身體僵硬、血液循環不良，讓肌肉不會因為緊繃而出現彎腰駝背的不良姿勢。「3S美姿整體按摩椅」原價142,000元，父親節百貨優惠價120,700元(85折)現折超過2萬元！



訊息來源：INADA稻田



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