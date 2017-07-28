「2017客家青年國際事務訪問團」成軍出訪 李永得授旗期許展現薪傳成果



(中央社訊息服務20170728 17:42:18)為鼓勵青年參與國際事務，促進海內外客家文化交流，客家委員會日前首次辦理「客家青年國際事務訪問團」團員徵選活動，新成軍的訪問團預計8月3日赴美，主任委員李永得今(28)日親自主持授旗，並期許藉由客語、英語流利的客家青年邁向世界，展現臺灣客家文化及客家語言薪傳的成果。 授旗儀式上這群客家後生帶來即將赴美交流的成果表演，看著11位學員用流利的客語進行自我介紹，與台下互動，並搭配英語進行的成果展演，李主委開心表示，透過這些後生的眼光，不僅看到結合前人智慧發展出的新客家文化，也看到了新一代的自信。 李主委說，此次的參訪行程非常豐富多元，學員們也都肩負著很重要的使命，因此他特別溫馨提醒，不要給自己太大壓力，要用快樂學習及輕鬆的心情去面對，展現新一代客家之星的風範。李主委也期許學員們此行能結合自身所學，將客家文化推廣至國際間，藉由客家青年邁向世界，讓大家感受到客家文化世代薪傳的成果。 為鼓勵青年參與國際事務，促進海內外客家文化交流，展現臺灣客家多元樣貌，客家委員會於106年5月19日至6月25日首次辦理「客家青年國際事務訪問團」團員徵選活動，由於機會難得，競爭激烈，最終由139位報名者中，遴選出11位客語、英語流利、對客家有高度認同，平均年齡僅17歲的客家後生，並自7月17日至28日，進行為期兩週的行前訓練，訓練課程採沉浸式教學，多以全客語與全英語授課，讓學員們在學習新知的同時也能加強語言能力。 本次訪問團將於8月3日起至8月16日止，赴美洛杉磯、華盛頓、休士頓及紐約四大城市進行親善訪問、國際事務觀摩學習及文化交流活動，其中兩年舉辦一次的「全球客家文化會議」將是此次訪問團的重點行程之一，屆時這群客家青年將展現客家文化世代薪傳的成果，此外，訪問團也將與當地主流人士及客家社團交流，推廣臺灣客家文化，讓世界看見臺灣。



訊息來源：客家委員會



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