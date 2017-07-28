南華大學關懷弱勢 起飛傳愛



(中央社訊息服務20170728 17:41:39)南華大學獲教育部補助104-105年弱勢學生學習輔導補助計畫二年共1,000萬，在招生入學面增加招收弱勢學生比率，從103學年度入學弱勢新生約佔整體入學新生的4.74%，至105學年度成長至佔16.71%，成長幅度高達11.97%。該校日前特別舉辦「起飛計畫成果展」，展現近兩年對弱勢學生學習輔導的成效，當天亦有屏東大學、遠東科技大學、嘉義大學、亞洲大學、佛光大學等友校蒞臨共襄盛舉，也藉此一同分享交流，期望藉由「起飛計畫」能幫助更多的弱勢學生，減輕就讀大學的經濟壓力，以能安心完成課業，並能在學期間培養就業職能，提升自我競爭力與就業力。 教育部自104學年度起試辦大學校院弱勢學生學習輔導補助計畫(簡稱起飛計畫)，相較於過去減免弱勢學生應試及就學費用的經濟扶助，該計畫更進一步協助大學從招生入學、課業輔導、實習機會提供、職涯規劃協助、社會回饋、助學募款等方向，落實對弱勢學生整體學習歷程的關懷與照顧。 南華大學校長林聰明表示，南華大學是由星雲大師發起百萬人興學所創辦，創校以來即秉持「取之社會，用之於社會」之精神，提倡獎優扶弱制度，有鑑於學生來源有三分之一學生屬經濟弱勢家庭，為了減輕學生經濟負擔，近年來更施行全面國立收費，讓學生就學無憂；此外，對於弱勢學生更制定「弱勢新生入學獎助學金辦法」，提供「經濟弱勢、特殊境遇家庭、原住民、新移民及其子女、身心障礙學生及身心障礙人士子女」等學生，能獲得更優惠的補助與生活照護，同時也提供生活扶助金及優先安排工讀之機會。 南華大學為建立招收弱勢學生及弱勢學生輔導制度，以「學習輔導、生活關懷」為基礎，提供適切資源協助，落實學生輔導機制，讓每位弱勢學生皆能安心快樂學習，該計畫以「課業輔導之協助、實習機會之提供、職涯規劃與輔導之協助、就業機會媒合、社會回饋與服務學習、生活關懷之提供」等六大主軸，輔導學生參與專業證照精進課程，落實學用合一，增進專業能力，提昇就業率。 在課業輔導方面主要是建立Tutor輔導機制，協助弱勢學生課後輔導；實習機會即透過辦理企業參訪活動，藉以讓學生了解現今的職場動態，並能至企業進行實習，甚至未來畢業後即能與職場接軌；職涯規劃與輔導協助是以加強學生之性向探索輔導，針對學生職涯及就業輔導管道，推動四年一貫、逐年檢核的職涯輔導機制，於不同時期給予學生強化內涵之輔導機制；就業機會媒合則是以簽署產學合作資助培育特定專業人才策略聯盟同意書，透過企業或組織資助認養弱勢學生，讓學生安心學習，並增加就業率。 在生活關懷方面，提供弱勢學生「食、醫、住、行」等方面生活上的協助與關懷，並藉學生同儕間良性互動增加學習興趣動機、互動、溝通等層面，提供弱勢學生人際關係上的建立，培養弱勢學生間的互助與扶持。南華大學執行該計畫除了對提供弱勢學生完善的關懷與照護之外，也辦理志工特殊訓練課程讓學生提升志工服務知能，並鼓勵學生於校園及社區從事服務，以達到回饋社會的精神之外，也將「做好事、說好話、存好心」的三好精神發揚出去。在起飛計畫培育下的杜旻蓉同學，不僅讓她減輕經濟上的負擔，也從各項服務中學習成長，不但入選校內親善大使選拔，更獲選「嘉義縣市優秀青年」，今年暑假，更將前往美國西來大學進行一學期的交換學習，此外，也將申請五年一貫，繼續就讀南華大學研究所。南華大學期望透過配合教育部起飛計畫之推動，全方位提供弱勢學生多元豐富機會實踐自我、回饋社會，真正落實高等教育對弱勢學生的扶助，促進社會流動。



訊息來源：南華大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217923.aspx