話農典經FUN時代論壇



(中央社訊息服務20170728 17:22:36)臺灣農業面臨全球化競爭與挑戰，需要加強整合、創新與改革注入活力，將傳統農業發展為高價值產業。「新農業創新推動方案」為政府力推的「5+2產業創新政策」之一，目的要促進農業轉型發展，運用前瞻科技，提升臺灣農業的價值。經濟部中小企業處為協助臺灣中小企業發展智慧產業商機，落實政府產業發展政策，與行政院農業委員會合作推動「優客里鄰跨域整合智慧創新應用計畫」，運用智慧科技並整合產業價值鏈上下游業者，推廣在地品牌農產品，讓民眾食安心、食便利及食在地的享用新鮮農產品，於今天下午2時至5時，在信義公民會館(四四南村) D 館舉辦【話農典經FUN時代論壇—科技x智慧x農玩】活動，分享生鮮產品結合電商平台的創新模式，以及智慧科技如何結合農業，創新商業流程，進而提升農產業經濟鏈，打造農企升級的策略，現場吸引超過百位包含農業、電商、通路產業等貴賓參與。



今日的論壇，由經濟部中小企業處陳國樑組長進行開場致詞，陳國樑表示Uber和Airbnb的實例證明科技應用可以顛覆傳統產業，而農企業者與電商在整合資訊流、金流及物流服務，可串連產業鏈之供給端與需求端，達去中間化的效益，期許國內業者能透過相似跨域整合的智慧服務拓展商機，創造農民、中小企業與消費者多贏的模式。



論壇特別邀請到致力農業推廣的行政院農業委員會科技處李紅曦副處長、李國基科長共襄盛舉，進行二場專題演講，第一場由「好好鮮生（股）公司」莊景宇創辦人主講「新鮮加值x品質直送」，分享【好好鮮生 Mr. Good】提供當日漁產18小時內直送到家的「生鮮O2O服務模式」；第二場由騰勢（股）公司張智翔負責人主講「創意擴散x改造新農界」，分享【果物配】一週水果宅配到府業務，以營養師的建議攝取量，提供小家庭每週營養所需「每週水果箱」服務。二位新創業家分享如何利用智慧科技翻轉生鮮銷售傳統思維，提升農業整體量能與拓展生鮮市場。



活動中並邀請李國基科長、道之驛雲林形象物產館林淑娥負責人、好好鮮生(股)公司莊景宇創辦人、騰勢(股)公司(果物配)張智翔負責人及和盟電子商務(股)公司林上人總經理等，暢談智慧科技如何結合農業，創新商業流程和服務，讓中小企業了解如何透過農業科技與服務抓住新契機！論壇現場規劃另有小型農產品展覽交流區，讓現場來賓體驗「在地農銷創新合作」的模式，同時了解如何運用智慧管理、電商、雲端、物流、實體便利店冷鏈等智慧科技，感受農產品從農村到都市、從產地到家戶冰箱以及從農產到銷售的流程。



經濟部中小企業處胡貝蒂副處長表示智慧科技的應用與電子商務的銷售模式，可突破小農企業單打獨鬥之困境，經由跨域整合，提供消費者多元、在地及健康的農產品與消費體驗。展望未來，「優客里鄰跨域整合智慧創新應用計畫」期望廣泛運用智慧科技於農業領域，讓優質生鮮農產品可直達消費者家中冰箱，使民眾安心、安全及便利地享用新鮮農產品，創造農民、中小企業與消費者互利多贏、永續經營的商業模式。



本案新聞發言人：經濟部中小企業處 胡貝蒂副處長辦公室電話：02-2366-0816轉202電子郵件信箱：bdhu@moea.gov.tw



業務聯絡人：經濟部中小企業處知識資訊組 陳碧紅科長辦公室電話：02-2366-2337電子郵件信箱：cbh@moea.gov.tw



訊息來源：經濟部中小企業處本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217921.aspx