2017台灣美食展景文科大囊括2金1銀 表現亮眼



(中央社訊息服務20170728 17:11:38)「2017台灣美食展」106年7月21日到24日風光登場，展覽中廚藝大賽備受矚目，吸引全台近200組個人與團體參賽，角逐「食神」寶座，戰況空前激烈。景文科技大學餐飲管理系學生李佩穎、劉姿伶與隨承翰等三人一共抱走2金1銀三面獎牌，為學校與自己爭取到無上光榮。景文科大校長洪久賢表示，與有榮焉，希望學生們未來能在餐飲業闖出一片天。 本次廚藝大賽現場賽況激烈，比賽規則首次使用國際廚藝競賽標準，讓台灣廚師有機會接觸國際廚藝競賽的評分標準，且邀請到世界廚師協會Ａ級裁判Willment Leong等國內外各領域的廚神與美食界公協菁英等擔任評審，讓賽事更具公信力。每場比賽平均約50到110分鐘，讓所有參賽選手吃足苦頭。景文科大代表參賽的學生，表現亮眼，備受評審青睞。李佩穎抱走「西餐烹調靜態主菜」金牌；劉姿伶獲得「糕點裝飾靜態：塑糖飾品/杏仁糕」金牌；隨承翰則榮獲「西餐烹調靜態前菜」銀牌肯定。 景文科大三名參賽代表能夠獨占鰲頭，作品各個精彩絕倫。李佩穎使出絕招，端出黃瓜鱸魚捲塔香煎核桃鱸魚佐奶油香蕉醬汁、爐烤芝麻雞捲煙燻時蔬佐柳橙莎莎、蘇菲醬普羅旺斯羊肩搭炭烤菌菇佐中式醬、蔬食慕斯麵管等四道作品，光看就讓人很享受，當評審嘗了一口，內心湧出無限澎湃。 劉姿伶肯定是個十足的「電影控」與「小說迷」。直接把英國作家蘿琳所著的《哈利波特》小說整本書，做成一道甜點。從書中豎起一座高聳的煙囪，一隻蛇怪盤伏而上，另一隻巨大鷹嘴四腳怪則守衛在一旁，哈利波特就從煙囪口進出，果然很有魔法FU。 隨承翰的西餐前菜非常豐盛了！短短的時間內，竟然能一口氣端出燻鮭魚淡菜、龍蝦干貝捲、章魚腳凍、煙燻田雞腿裹香料麵包粉、帕瑪雞肉慕斯與煎烤蒜味牛等6道菜，手腳特別俐落，菜色特別豐富。 獲獎的捷報傳回學校，何育任、陳文正等指導老師都甚感欣慰，予以祝賀。景文科大餐飲系主任蔡淳伊則勉勵學生們，「勝不驕，繼續加油努力，未來在專業領域上發光發熱。」 得獎學生李佩穎表示，去年前往台中美食展觀展，當時目光即被靜態展示的一道道精緻作品所吸引，以這些作品的作者為榜樣，今年下定決心挑戰看看！她以中餐選手挑戰西餐，跨進從未接觸過的領域，賽前抱持虛心的態度向老師與學長們請益，獲益良多，也做了很大的突破。獲得不錯的成績肯定，未來將朝出國比賽目標努力，更加肯定精進自我，也為台灣爭取國際榮耀。



訊息來源：景文科技大學



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