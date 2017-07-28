「新臺客專案」開跑 東南亞朋友讚多元友善



(中央社訊息服務20170728 16:41:37)文化部所屬國立臺灣歷史博物館(以下簡稱臺史博)的「新臺客：東南亞移民移工在臺灣特展」，開展以來，頗受好評，日前社團法人臺東縣外籍配偶協會來館參觀，新移民姐妹大讚展覽精彩、服務友善。即日起，臺史博更推出「新臺客專案」，11月5日前東南亞朋友可獨享門票等多重優惠；館內並提供東南亞多國語言菜單及文宣，要讓東南亞朋友吃喝玩樂皆暢行無礙。



臺東縣外籍配偶協會的新移民對於展示內容代表人物的生命經驗，極為感同身受，並主動分享自己的經驗，讓一同前來的家人子女了解自己的生命故事。參觀過程中，新移民姊妹們不僅認真觀察文物，還不時拿出手機拍照記錄，尤其一只「我從……來」的華語展板，更意外成為拍照熱點，因為這幾個字讓她們憶起自己的家鄉。



展場的文物也勾起新移民姊妹們對家鄉的記憶和情感，看到展櫃中出現自己家鄉的人事物，顯得特別興奮，現場展出的印尼傳統童玩，就引起印尼姊妹們的驚呼，更開心地當起專業導覽員，介紹兒時玩玩具的經驗。參觀結束後，姊妹們都表示臺史博比行前影片看到的更有趣且友善，說「沒想到臺史博是這麼具有多元文化的地方，感謝博物館舉辦這樣的展覽，希望下次還有機會能夠再來。」



臺史博館長王長華表示，目前臺灣共有逾14萬東南亞移民、68萬移工，顯見移動遷徙和多元的族群樣貌是臺灣歷史重要的文化基因。除了加入臺南市政府舉辦的「歡迎國際移工搭公車遊台南」活動串聯外，臺史博在「新臺客」特展期間，還特別推出「新臺客專案」，凡具有東南亞籍移民、移工或國際學生身份，即日起至11月5日皆可憑身份證明文件享有門票、輕食區優惠，至博物館商店消費即贈臺灣地圖明信片一張，可現場寄回家鄉，並免費領取「臺史博探索指南」及精美學習材料。「臺史博探索指南」及輕食區菜單，除了中文版，還有印尼文、越南文、泰文、菲律賓文、英文及日文版等多元版本供選擇。



臺史博積極邀請東南亞朋友蒞臨參觀，希望博物館能成為真實互動的平臺，讓生活在臺灣的每個人更深入認識彼此。新移民參訪的分享交流，也呈現同一國家移民間不同的生活習慣及文化差異，豐厚博物館的相關研究。「新臺客：東南亞移民移工在臺灣特展」及「新臺客專案」開跑，活動即日起至11月5日止，歡迎東南亞朋友蒞臨。詳情請參考臺史博官網。



訊息來源：文化部



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