放暑假邀眷屬同樂 考試院今擴大舉辦員工親子日活動中央社 (2017-07-28 16:32)
放暑假邀眷屬同樂 考試院今擴大舉辦員工親子日活動
(中央社訊息服務20170728 16:32:17)大朋友、小朋友擠爆考試院傳賢樓10樓大禮堂！考試院今（28）日舉辦106年度親子日活動，由院長伍錦霖主持，邀請院部會員工及眷屬同樂；會場布置各式氣球、充氣玩偶，贈送在場的大、小朋友，讓孩子們愛不釋手。 考試院親子日活動自96年開始，安排暑假期間的一個星期五舉辦。因應少子化趨勢，今年親子日活動首次擴大邀請部會同仁一起參與，邀請院部會同仁的20歲以下、孫子女，以及配偶、父母參加。透過活動，讓孩子們認識爸媽工作環境、親子團康及院區巡禮活動之外，考試院合唱團、薩克斯風團也先後上台表演，獲得滿堂彩。
尤其吸睛的是，薩克斯風團在副院長李逸洋率領下，演奏「隱形的翅膀」、「蘇州河邊」及「榕樹下」等著名歌曲；考試院合唱團由考試委員楊雅惠帶領，演唱「望春風」、「Edelweiss&山頂上牧羊人組曲」、「天下的媽媽都是一樣的」等名曲，與現場員工、親子同樂。
團康及院區巡禮活動後，參加活動同仁及眷屬在溫馨的氣氛下餐敘，閒話家常。考試院官員表示，親子日活動有助同仁增進親子互動、了解家人工作環境，深具意義。
訊息來源：考試院
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