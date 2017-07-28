桃園「張老師」誠摯邀請您蒞臨「愛，無所不在」張老師1980心靈饗宴



(中央社訊息服務20170728 16:18:47)為了感謝社會大眾對桃園「張老師」推展心理健康服務工作的支持，桃園「張老師」將於106年8月30日(星期三)晚上19:30-21:30於桃園展演中心展演廳 (330 桃園市桃園區中正路 1188 號)辦理『愛，無所不在』張老師1980心靈饗宴。今年我們邀請大園扶輪愛樂團暨「淳藝室內樂集暨管弦樂團」演出，歡迎有興趣的民眾及團體免費索票。



「淳藝室內樂集暨管弦樂團」由在德國德勒斯登音樂院取得最高演奏家文憑簡祥峻先生創立，樂團部分由畢業於德國漢諾威音樂學院簡伯修先生負責籌畫及指揮，樂團為推廣音樂教育而創立，以公益及非營利活動作為演出目的，以古典音樂作為根基，並推廣多元類型音樂，除了演出交響樂，亦結合聲樂家以音樂會形式演出歌劇片段，樂團的表現，深獲樂友們的肯定與支持。這幾年大型演出作品包含《20世紀作曲家弦樂經典系列》、《德義琴歌》、《仲夏夜綺想》、《D調昇華》、《經典協奏夜》、《發覺現代音樂的聲響》……等，期許透過全國性的推廣，使音樂的美感扎根，並追求最高的音樂品質及為觀眾帶來感人的演出。 桃園「張老師」從民國64年在桃園地區紮根，至今已經服務42年個年頭了！42年以來陪伴無數青少年、家庭與社會大眾走過人生的低潮。105年共服務了近13,283人次，而106年截至6月底共服務了近位6,673求助者(平均一天服務37人次)；心理衛生推廣工作截至7月則服務了33,701位好朋友！除了1980專線服務之外，我們也結合了「諮商輔導」與「社會工作」專業，推展親職教育工作，更針對受到家庭疏忽照顧的孩子，提供生活及身心照顧，增強他們的復原力，讓他們回到原生家庭或社會環境時能快樂的生活。 我們期待這次的音樂會，能夠讓大家在周三晚間享受一場美妙的音樂饗宴，共同聆聽美好的音樂及生命旋律，而藉由這次的演出，也鼓勵正在努力找尋出口的人們，陪伴他們走過人生荊棘路。桃園「張老師」期待您的蒞臨支持及共襄盛舉，也期待您能夠捐款贊助桃園「張老師」的服務工作，讓我們能夠持續把愛傳出去！更歡迎對音樂有興趣的民眾及團體來電免費索票。※索票地點及電話：※桃園中心： 地址：桃園區成功路二段7號7樓 行政專線：03-3381234（謝小姐）※中壢中心： 地址：平鎮區延平路一段168號A棟3樓 行政專線：03-4916999#22（張小姐）※桃園展演中心1F服務台： 地址：桃園區中正路1188號※媒體採訪聯絡人：桃園「張老師」中心 謝佩珊小姐電話：(03)338-1234 電子信箱：s130610@cyc.tw



●採訪聯絡人：財團法人「張老師」基金會桃園分事務所 謝佩珊小姐電話：(03)338-1234 s130610@cyc.tw



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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