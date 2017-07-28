癌症連續35年蟬聯台灣民眾的死因第1名，腎臟癌雖然不在十大癌症之列，但近年來患者成長快速。醫師指出，包括抽菸、高血壓、接觸工業溶劑及有家族病史等，都是腎臟癌的高危險因子，尤其有三分之一的患者都與吸菸有關，提醒高危險群應定期做腎臟超音波及尿液檢查，以利及早發現治療。

51歲的陳先生，抽菸超過30年，7年來因右腎結石困擾，歷經3次震波碎石，去年10月再因結石問題就醫，超音波檢查除發現右腎結石外，更在左側腎臟看到一顆5公分惡性腫瘤。

汐止國泰醫院泌尿科主任王彦傑表示，腎臟癌好發於50歲以上的中老年人，包括抽煙、家族病史、高血壓、接觸含三氯乙烯的工業溶劑與肥胖等，都是致病的高危險因子，尤其是香菸中含有尼古丁、焦油，燃燒後產生的自由基、多環芳香烴都會在體內產生有毒物質，進而導致細胞病變。王彦傑：『(原音)香菸裡面有很多的不良的自由基、焦油，或者因為燃燒產生的有毒物質，事實上現在的統計來說，抽菸除了跟肺癌有關之外，跟泌尿部分的膀胱癌、腎臟癌都有相當的關係。』

王彥傑指出，治療早期腎臟癌以外科手術切除為主，過去沒有微創手術時代，切除超過4公分的腎臟腫瘤需先切除部分肋骨，手術傷口長達20公分以上；腹腔鏡微創手術雖然傷口小，但對於超過4公分或較深層的腫瘤仍有其限制，手術時間較長是安全隱憂。達文西機器手臂手術具有放大10倍的3D手術視野，且能540度旋轉，有利快速縫合傷口，在根除腫瘤的同時可保留最大腎臟功能，不過健保並未給付，須自費新台幣約20萬至22萬。王彥傑：『(原音)傳統的手術傷口非常大，而且還要切除一部份的肋骨，才能夠進行手術，開完刀後病患可能半年沒辦法工作，因為術後相當疼痛；如果是達文西手術，兼具傷口小，而且手術的速度非常快又精準。』

王彥傑說，早期腎臟癌沒有任何症狀，很容易被忽略，當出現無痛性血尿、腰痛及腹部腫塊等症狀多已是晚期，治癒存活率降低，提醒高危險群應定期做腎臟超音波及尿液檢查，以利及早發現治療。

※吸菸有害健康。吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫，戒菸可減少健康的危害。