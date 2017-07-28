酷暑熱傷害 7月已544人急診中央廣播電台 (2017-07-28 17:33)
連日天氣炎熱，衛福部最新統計，7月以來全國因中暑、熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭等熱傷害的就醫人數已達554人，比6月的441人增加100多人。國健署提醒，炎炎夏日，除了避免太陽直曬之外，更要適時補充水分，每天至少要飲水喝2,000cc，並盡可能避免於中午時段長時間勞動，最好將工作時間調整於早晨、下午2時以後。
國健署表示，民眾如果曝曬於豔陽下，又未適時作好防護措施，就可能造成脫水、中暑。包括體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等都是熱傷害的症狀，更嚴重還會神智混亂、抽筋、昏迷。一旦出現熱傷害症狀時，務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫、補充加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。
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