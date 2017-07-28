（中央社巴黎27日綜合外電報導）喜出望外的天文學家在銀河的恆星「溫床」發現3個年齡不同的星群，令人對星星如何形成的科學共識產生疑問。



法新社報導，一個科學團隊今天報告，智利歐洲南方天文台（ESO）的超大望遠鏡（Very Large Telescope）在距離地球最近的星星「工廠」獵戶座大星雲，發現3群不同的新星。



根據英國天空新聞網（Sky News），歐洲南方天文台天文學家貝卡利（Giacomo Beccari）在聲明中說：「第一次看到那些數據時，就出現了天文學家一生中只會有一、兩次的『哇』時刻。」



照片顯示，「毫無疑問地，我們看見獵戶座中間部分出現3種不同的星群。」



團隊說，先前科學家以為年輕星雲中的所有星星都是同時形成，但現在看起來，星星是在爆炸時誕生，「且速度比過去以為的還要快」。（譯者：中央社周莉芳）1060728