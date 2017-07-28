經典IP回歸 《RO仙境：守護永恆的愛》即將登台NOWnews今日新聞 (2017-07-28 16:54)
受到眾多玩家矚目的《RO 仙境傳說：守護永恆的愛》即將登台！今（28）日韓商 GRAVITY 與唯晶數位娛樂正式宣布，再度攜手合作，將在台灣、香港、澳門聯合發行改編自經典端遊作品《仙境傳說 Online 》全新 MMORPG 手遊鉅作《 RO 仙境傳說：守護永恆的愛》。
遊戲將注重人與人之間的情感與交流，互助與友情為核心（真實遊戲畫面）。（圖／唯晶數位娛樂提供）
2002 年端遊剛在台灣上線，當時不僅打敗市面上所有遊戲產品，更攻占各大小排行榜冠軍寶座。《仙境傳說》在台至今已有 1200 萬名以上會員，平均每兩人就有一個是遊戲玩家，可說是全球知名度與玩家期待度最高的遊戲。
RO世界感動進化。（圖／唯晶數位娛樂提供）
這次的精品新作《 RO 仙境傳說：守護永恆的愛》，將 15 年前經典端遊玩法完美移植至手機，不只融入端遊版本中令玩家回憶無窮的元素，更採用全 3D 模式再現原作人物角色、地圖關卡，並有獨創的社群聊天系統及多人組隊任務。不論是在遊戲系統、情境介面、公會與玩家互動上都有嶄新的突破與全新的體驗！
全新的RO冒險旅程就此展開。（圖／唯晶數位娛樂提供）
由於此次遊戲研發團隊，全員都是 RO 骨灰級玩家，對遊戲充滿極深了解，在手遊版研發過程中除重視遊戲原有感情氛圍，也針對手遊特性進行最佳調整以迎合手遊玩佳的操作習慣。研發製作人也表示，RO 從 PC 時代就有別於以 PK 為主的主流玩法，強調遊戲以人與人之間的情感與交流、互助與友情為核心，因此希望在 15年後的此刻也能將永恆感動與最好體驗帶給所有玩家。
關鍵字：
上一則：李彥宏：搜索業務逐漸擺脫負面影響
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
靜音 碎紙機．AURORA AS890MQ 碎紙機．直條碎紙機．UIPIN 碎紙機．Primo 碎紙機．AS890MQ 碎紙機．KOBRA 碎紙機．Genius 碎紙機．迷你 碎紙機．HSM 碎紙機．FS-201X 碎紙機．電動 碎紙機．震旦行 碎紙機．A4 usb 碎紙機．碎紙機 45l．EURO 碎紙機．碎斷式 碎紙機．A3 碎紙機．手搖碎紙機．ANICE 碎紙機．碎紙機．自動 碎紙機．碎紙機 ROYAL．碎紙機 cx88．聲寶 碎紙機．FILUX 碎紙機．三洋 碎紙機．ET-20C 碎紙機．碎紙機 大型．碎紙機 直條
- 【BURBERRY】經典方格紋絲質+喀什米爾羊毛披肩/圍巾(珊瑚色
- Sleep Quality 天絲釋壓11cm波浪記憶床墊-雙人加大6尺
- 【金石工坊】青金石手鍊-繽紛色彩奧地利紫水晶
- VALENTINO 雕花絲質長袖襯衫(藍綠色)
- 【Timberland】Oakwell 探險王計時腕錶(TBL.13670JSU/02)
- IDENG 冬季嚴選 14cm彈力記憶床墊-雙人5尺-藍黑格
- RED VALENTINO 粉色點點圖印拼接設計短袖T恤
- 【Calvin Klein】BODY鍊戀時空經典手鍊式不鏽鋼腕錶 白色 3
- NIKE 男 JORDAN SUPER.FLY 5 PO X 籃球鞋 黑 914478405
- 【CASIO G-SHOCK系列】玩轉世界大爆炸運動錶-白X黑(GA-110B
孫耀威迎娶女友 44歲不老男神迎娶交往8年女友【北京新浪網】
iPhone 8性能曝光：A11這表現安卓陣營沉默【北京新浪網】
諾基亞2渲染圖再來一發 正面虛擬按鍵【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》