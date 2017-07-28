▲《RO仙境傳說：守護永恆的愛》2017將於台港澳正式上線。（圖／唯晶數位娛樂提供）

受到眾多玩家矚目的《RO 仙境傳說：守護永恆的愛》即將登台！今（28）日韓商 GRAVITY 與唯晶數位娛樂正式宣布，再度攜手合作，將在台灣、香港、澳門聯合發行改編自經典端遊作品《仙境傳說 Online 》全新 MMORPG 手遊鉅作《 RO 仙境傳說：守護永恆的愛》。

遊戲將注重人與人之間的情感與交流，互助與友情為核心（真實遊戲畫面）。（圖／唯晶數位娛樂提供）

2002 年端遊剛在台灣上線，當時不僅打敗市面上所有遊戲產品，更攻占各大小排行榜冠軍寶座。《仙境傳說》在台至今已有 1200 萬名以上會員，平均每兩人就有一個是遊戲玩家，可說是全球知名度與玩家期待度最高的遊戲。

RO世界感動進化。（圖／唯晶數位娛樂提供）

這次的精品新作《 RO 仙境傳說：守護永恆的愛》，將 15 年前經典端遊玩法完美移植至手機，不只融入端遊版本中令玩家回憶無窮的元素，更採用全 3D 模式再現原作人物角色、地圖關卡，並有獨創的社群聊天系統及多人組隊任務。不論是在遊戲系統、情境介面、公會與玩家互動上都有嶄新的突破與全新的體驗！

全新的RO冒險旅程就此展開。（圖／唯晶數位娛樂提供）

由於此次遊戲研發團隊，全員都是 RO 骨灰級玩家，對遊戲充滿極深了解，在手遊版研發過程中除重視遊戲原有感情氛圍，也針對手遊特性進行最佳調整以迎合手遊玩佳的操作習慣。研發製作人也表示，RO 從 PC 時代就有別於以 PK 為主的主流玩法，強調遊戲以人與人之間的情感與交流、互助與友情為核心，因此希望在 15年後的此刻也能將永恆感動與最好體驗帶給所有玩家。