尼莎颱風來襲 新北嚴陣以待 副市長侯友宜召開整備會議



(中央社訊息服務20170728 15:45:41)新北市政府因應尼莎颱風，於本(28)日14時於新北市災害應變中心召開「尼莎颱風第一次整備會議」，依據天氣風險管理公司預測本市受尼莎颱風暴風圈影響時間為7月29日下午至7月30日白天，30日清晨將有大雨到豪雨等級降雨發生，沿海亦有6-7級陣風出現，豪大雨可能引起坍方、落石、土石流及溪水暴漲，請民眾避免前往山區或溪流活動；低窪地區請慎防淹水；海邊將出現長浪及較強陣風，應避免前往海邊活動。



新北市政府為因應本次颱風來襲，已備妥砂包5萬餘包及移動式抽水機組70餘台，市府相關機關及各區公所進行各項防颱整備，以避免災情擴大。當氣象局將本市納入颱風警報警戒區域時，本市將對山區、海邊、河岸等較危險的區域採取限制進入之作為，請市民注意本市相關公告，避免進入警戒區，發生危險。



新北市副市長侯友宜會議中要求市府相關機關及各區公所必須要提早完成防颱整備，嚴正以待，不可輕忽，並且呼籲市民注意颱風資訊，做好防颱準備，並配合市府各項預防性避難及管制措施，防颱準備中若需推置砂包，可向本市各區公所申請。



請民眾隨時注意市府官網所發布新聞資訊，同時新北市防災資訊網災時專區(http://www.dsc.ntpc.gov.tw/DPRI2/)、我的新北市臉書、新北市官方LINE、智慧里長系統及1999話務中心也可得到停班停課、疏洪道路封閉、橫移門關閉及紅黃線停車等重要防救災資訊。本市各級防救災人員將持續監控颱風動態，加強所有防救災工作，以降低災害損失。



訊息來源：新北市政府消防局



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