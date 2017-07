灣之光 南臺科技大學產設系林祐臣榮獲 2017世界聽障選美比賽亞洲先生殊榮



(中央社訊息服務20170728 15:39:10)南臺科技大學創新產品設計系應屆畢業生林祐臣日前參加在捷克舉行的2017世界聽障選美比賽(Miss Mister Deaf World and Europe and Asia 2017),從20幾位不同國家的參賽者中脫穎而出,以燦爛自信的笑容及專業走秀榮獲評審青睞,勇奪本屆亞洲先生殊榮,讓世界看見台灣。



林祐臣曾於2016年參加中華民國聾人協會主辦「2016聽障模特兒才藝選美大賽」,以開朗笑容、認真好學的個性榮獲第二名。亦曾參加2016凱渥夢幻之星選拔,並在中華民國聾人協會和台北市時尚流行藝術協會的師資群指導下,累積豐富走秀經驗,透過每一次的大型比賽,充實自我、展現自信。



林祐臣表示,此行收獲滿滿,在布拉格留下最美好的回憶,不但獲得亞洲先生的殊榮,也跟各國的朋友文化交流,見識國家間的文化差異,獲得很多的友誼。今年剛從南臺科技大學畢業,未來還要面對許多的挑戰,但會以樂觀積極的態度面對,每個人都有無限可能,千萬不要小看自己,也跟大家互相勉勵期許。回國後希望能以自己的經驗幫助其他聽障/聾人朋友,鼓勵他們展現自信的一面,不要放棄自己的夢想,勇敢追夢。



南臺科技大學校長戴謙表示,在林祐臣同學的身上看到許多積極向上的力量,藉由林同學成功的故事,可以鼓勵更多身障學生勇於挑戰自我,向夢想前進!創新產品設計系系主任王文雄系表示,祐臣在校期間表現傑出,熱心參與系上各項活動,與同學間相處融洽,藉此鼓勵學生多元發展,希望透過不同類別的競賽,展現出個人自信及專業態度。



