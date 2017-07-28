屏東鄉鎮圖書館營運績效出爐 九如南州萬丹恆春表現亮眼



(中央社訊息服務20170728 15:03:23)屏東縣105年鄉鎮圖書館營運績效近期出爐，在全縣38 所公共圖書館中，借閱率最高的前5名為九如、南州、高樹、麟洛與鹽埔等，其中第一名的九如圖書館借閱率高達71%，南州圖書館則是借閱率進步最多者。年度活動場次最多的前5名為萬丹、恆春、車城、潮州與長治等，其中萬丹、恆春與車城年度活動場次達300場次以上，這些鄉鎮圖書館用心推動閱讀，營運績效表現亮眼。



屏東縣政府文化處吳錦發處長表示，培養孩子養成閱讀習慣，就是拯救下一代的競爭力，屏東南北狹長，城鄉差異大，近年輔導各鄉鎮圖書館主動出擊，如利用圖書車、行動書箱等方式將書籍運送至社區、校園，並舉辦親子共讀、組成讀書會等推廣活動，讓閱讀深入家庭，另外文化處106年度將提出新的購置編書經費方案補助計畫，呼籲各鄉鎮公所在人力編制、預算編列上給予該鄉鎮圖書館實質且穩定的支持。



公共圖書館館舍開放時間方面，文化處指出目前已有車城、潮州、九如、滿州、麟洛、高樹、來義、屏東市立復興圖書館等實施午間不休館，文化處建議在不影響勞基法的前提下，各鄉鎮圖書館以「圖書館設立及營運標準」為原則調整開館時間，讓民眾更有機會走進圖書館。



訊息來源：屏東縣政府



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