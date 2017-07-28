三峽藍染節靚艷藍染活動開跑了



(中央社訊息服務20170728 13:36:30)由新北市政府文化局及三峽區公所共同辦理的「2017新北市三峽藍染節」將於8月6日在三峽祖師廟前盛大登場！今年規劃一系列精采活動，包括「風華主場秀」、「文化列車展示」、「色藝˙染」特展及「藍染 DIY體驗」等，歡迎大家前來共襄盛舉。



今(28)日記者會，由三峽中園國小學生進行藍染舞蹈魅力開場，還有三峽幼兒園小朋友進行藍染走秀，同時邀請三峽在地畫家張又然先生介紹新書《藍色小洋裝》，透過繪本的方式呈現三峽的人文景色。



三峽藍染節今年已邁入第16屆，為重現染布街風華，納入創新、多元及意象等思維，力求藍染品牌化、在地化及生活化，期待建立三峽藍染的品牌與核心價值，結合日常生活與流行的元素創作，並持續推動藍染文化國際交流，同時規劃系列活動，擴大社區居民參與，展現染布街的風情與魅力。



系列活動自7/19至8/20於三峽歷史文物館展出「色藝˙染」特展，邀請三峽在地工作坊及個人藝術家展出各式藍染及植物染作品；「三峽職人小旅行」自7/29至8/20，結合藍染與三峽在地職人(木雕、粉線、製油、製茶、紙糊等)規劃一日旅遊，引導民眾更深入體驗三峽特色；另外，深受好評的「藍染DIY體驗」7/29至8/20限額享100元折扣；「消費滿額送」7/29至8/20於三峽在地特約店家消費累計滿500元即贈送藍染拼圖。活動相關訊息請至http://www.culture.ntpc.gov.tw/查詢或電洽三峽區公所26711017分機504林小姐。



訊息來源：新北市政府文化局



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