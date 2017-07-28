作者：余宗翰

當巴黎、新加坡等城市都著手發展無人巴士時，台灣也不落人後。根據《中央社》，喜門史塔雷克(7Starlake)與法國Easymile合作、引入的無人小巴EZ10將於8月1日至5日深夜1點至4點之間在信義路的敦化南路路口至復興南路路口之間進行解密實驗專案(不提供載客服務)。昨天(7/27)上午台北市政府舉辦「自動駕駛小巴實驗解密ing」記者會，市長柯文哲、法國在台協會主任紀博偉(Benoit GUIDEE)，以及喜門史塔雷克等合作業者共同進行EZ10啟動儀式。

柯文哲打趣說：「半夜在信義路看見無人車大家不用緊張。」

EZ10本月初7月7日才在台大水源校區上路測試，很快地就申請到台北市信義路的測試，正一步步地累積運行數據。喜門史塔雷克協理董喬瑋表示，這次EZ10實測的地點在夜間時段的市中心，路況與台大水源校區有所差異，都市裡常見的玻璃鏡面等物件都會影響到感測器，而這些是EZ10感測器藉以改進的實驗過程。這次試運行申請的是雙向公車專用道，並進行道路封閉，禁止其他車輛進入實測車道，但仍有可能出現流浪狗闖入等情況，挑戰EZ10的反應能力。

根據《聯合新聞網》，EZ10載客量是「6站6座」，共可載12人，行走速度為時速40公里，和公車一樣；但試乘時處技術磨合期，速度會降至20公里以下，未來會慢慢調高。另外，北市地政局為了增加定位的準確性，提供台北市GPS衛星定位基準系統，而交通局也派出交通大隊協助交通管制。

(EZ10無人小巴)

EZ10機頂GPS與兩具遠距3D LiDAR能進行定位並建構3D地圖。EZ10備有前後兩個3D LiDAR以測距及偵測障礙，車身四邊也配備4具2D LiDAR來測距與防撞。EZ10可360度感應50公尺內所有物體。若有物體進入預設軌道，會在2公尺前停下。

董喬瑋表示，希望透過實地測驗向政府展現EZ10在公車專用道上的營運成果，如果實測順利，將與中央部會研擬可否給定固定路線、設立試用車牌，這樣無人小巴未來才能在台北市南北向與東西向公車專用道進行接駁服務。

除了台北市，EZ10也會在高雄今年10月舉辦的「生態交通全球盛典」活動中亮相，進行10天的接駁服務，視營運成果討論未來在高雄市進行接駁服務的可能性。