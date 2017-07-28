《刀劍神域劇場版-序列爭戰-》黏土人桐人＆亞絲娜。（圖／GSC提供）

日本模型公仔大廠Good Smile Company（GSC）宣布參加 2017漫畫博覽會。現場除了將展示多款新作模型樣品，更有出自YURI!!! on ICE、Fate/Grand Order、刀劍神域劇場版-序列戰爭-等作品的活動限定模型商品現場販售！此外，在世界各地廣受歡迎的「黏土人 面相挑戰」活動、以及台灣版黏土人學年曆贈送活動也將熱烈展開，歡迎各位玩家相約蒞臨參加。

《YURI!!! on ICE》黏土人勝生勇利。（圖／GSC提供）

《Fate/Grand Order》figma Archer/阿爾托莉亞・潘德拉岡。（圖／GSC提供）

現場販售的項目包括《YURI!!! on ICE》黏土人勝生勇利長曲Ver.、《刀劍神域劇場版-序列爭戰-》黏土人桐人＆亞絲娜 O.S Ver.、《Fate/Grand Order》figma Archer/阿爾托莉亞・潘德拉岡、《東方Project》黏土人 博麗靈夢2.0、《生死格鬥》PLAMAX MF-EX01 minimum factory 霞 C2ver.以及《Character Vocal系列01 初音未來》figma 雪未來 毛茸茸大衣ver.等多項figma和黏土人以及各項配件。此外GSC也會在現場販售包括《不起眼女主角培育法♭》掛軸燈多項周邊商品，粉絲們千萬不要錯過。

《東方Project》黏土人 博麗靈夢2.0。（圖／GSC提供）

《生死格鬥》PLAMAX MF-EX01 minimum factory 霞 C2ver.。（圖／GSC提供）

《Character Vocal系列01 初音未來》figma 雪未來 毛茸茸大衣ver.。（圖／GSC提供）