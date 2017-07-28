（中央社記者鍾榮峰台北28日電）資策會MIC調查指出，台灣網友看直播，偏好前三大平台是臉書、YouTube、17直播，最常觀看的直播類型有五大項。



資策會產業情報研究所（MIC）針對台灣網友觀看直播進行調查，發現曾使用直播的網友中，71.6%偏好臉書（Facebook）作為主要觀看平台，其次是YouTube（55.2%）、17直播（19.5%）、Instagram（15.6%）與Live.me（10.2%）等。



調查指出，網友考量直播平台或軟體的前五大原因包括免費內容較多、操作介面友善、節目類型多元、互動方式多元、與網紅數量多。



前五名網友最常觀看的直播類型包括休閒娛樂、搞笑趣聞、專業資訊（星座命理、科技3C、保養美妝、運動健身、投資理財）、新聞直播/現場活動、與流行音樂/演唱會。



產業分析師吳柏羲表示，免費內容仍是多數網友選擇直播平台或軟體的主因，不過未來平台經營風格、網紅類型與多寡、使用功能等因素，將更區分潛在觀眾，未來直播內容發展勢必更垂直細分。



吳柏羲指出，如何找到還沒被滿足的需求，將會是吸引用戶關注、甚至獲得商業成功的關鍵。



其中在偏好的直播平台上，調查顯示，男性對於YouTube（60.3%）、17直播（26.3%）的使用偏好，遠超過女性的50%與12.7%，特別是17直播比例差距甚至超過一倍。



吳柏羲指出，使用者的比例差異主要與平台本身經營策略，以及平台網紅類型有關。女性觀眾比男性更常因親友推薦而選擇直播平台或軟體。以偏好來說，女性在臉書Facebook（78.8%）比例上便遠超過男性（64.6%）。1060728