▲聶雲於臉書發文，被質疑是幫腔姚元浩。（圖／翻攝自聶雲臉書 , 2017.07.28）

近日王心凌私密照外流，舊愛姚元浩於第一時間坦承掌鏡拍攝，但之後僅透過公司發表聲明，直到第三日才打破沉默道歉，被網友怒轟沒擔當。而本日（28）聶雲則在臉書發文，先表明對此事「實在看不下去」，更寫下「不出聲但又頻頻發球，得到所有同情票」，被質疑是否在暗諷當事人。

王心凌私密照風波發酵兩天後姚元浩打破沉默道歉，表示：「心凌，非常非常地對不起，所有的風波與責難由我一人承擔。」但拍下該照的姚元浩仍遭千夫所指，罵聲不斷。而聶雲卻於此時在臉書發文，先是直言「實在看不下去了」，表明誰拍的不是重點，很多情侶都會拍攝類似的照片，並寫道：「誰散佈不知？ 待有權力的單位釐清，誰獲利？ 太明顯了。一個哀到死，另一個楚楚可憐，好像不出聲但又頻頻發球，得到所有同情票。」被外界質疑是在暗諷王心凌，幫姚元浩說話。