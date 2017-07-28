（中央社舊金山27日綜合外電報導）蘋果（Apple）今天將iPod nano與iPod shuffle數位音樂獨立播放器下架，touch將成為碩果僅存的iPod系列產品。



已故蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）約12年前以他擄獲人心的傳奇簡報技巧，向外界介紹這些裝置。這種又小又好操作的播放器，幫助蘋果徹底革新銷售音樂的方式。



蘋果向法新社證實，不再銷售nano與shuffle，這些MP3播放器已從蘋果官網消失。



蘋果在電郵中說：「今天，我們將簡化iPod產品線，留下2款容量加倍的iPod touch，售價僅199美元起，我們也將停售iPod shuffle與iPod nano。」



產業研究人員與蘋果一直都承認，功能齊全的iPhone可能會啃食iPod MP3播放器等功能單一裝置的銷售量，因此蘋果宣布將它們下架，沒讓外界過於驚訝，反而是有更多人感到婉惜。



串流音樂服務的趨勢讓只能用來攜帶數位音樂的裝置顯得不怎麼有吸引力，蘋果自己就有推出這種服務。



Shuffle大小與火柴盒差不多，是藉由按鍵式轉盤來操控，沒有螢幕，最早於2005年初推出，賈伯斯當時還標榜，人們能將廣泛音樂收藏收進口袋，受到許多愛好運動者歡迎。



Nano也是在2005年問世，有按鍵式轉盤與螢幕，更方便挑選歌曲。（譯者：中央社周莉芳）1060728