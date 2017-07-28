



bnt新聞訊 持續的高溫與梅雨天氣，不但令人難打起精神來，皮膚狀態也“每況愈下”。這樣的時候需要怎樣的護膚才能喚起皮膚的最佳狀態呢？首先要做到的便是防曬。





紫外線對皮膚傷害，相信不用多說也都了解。但一個好的防曬產品不但要做到阻擋紫外線，更要同時具備保濕與鎮定肌膚的功效。尤其是在避暑度假期間，長時間的戶外活動就更不能少了防曬。





下面我們介紹三款功效與口碑俱佳，能有效阻擋紫外線帶給皮膚損傷，同時還能保持肌膚在避暑度假勝地中保持最佳狀態的防曬產品。





#防曬噴霧





防曬產品中最為常見的要數防曬霜了，但比起防曬霜，防曬噴霧使用方法更簡單，起效速度也更快。它除了加了防曬功效外，使用起來如同一般噴霧般簡單，也可輕松地使用在帶妝的面部皮膚上。水分粒子能夠使皮膚在暴曬中冷卻，同時又能使皮膚變得光滑滋潤。





不止是面部皮膚，還能輕松地使用在胳膊、大腿等部位，是度假中最適應的產品。除了防曬的基本功效外，能為皮膚補充所需水分是它的另一大魅力所在。





#防曬氣墊





補妝最不能缺少的便是氣墊粉了，那麽一款擁有防曬功效的氣墊可就成為了在出遊期間，維持底妝最佳狀態的必備單品了。它在打造輕薄又無瑕的肌底的同時，還能起到補妝與防曬的功效，可謂是一舉三得。





氣墊粉的第一大特點就是能打造出輕薄、自然的底妝，在這之上添加了防曬功效，免除了塗抹防曬霜的油膩感。加上柔和的牛奶奶油般質地，能讓皮膚一整天都保持著舒適的狀態。





#防曬護膚霜





為了長久保持皮膚的最佳狀態，每日早晨的護膚需要細致到位。在皮膚較為敏感的夏季里，為了不給皮膚帶去不必要的負擔，建議使用將多種護膚功效融合在一起的護膚產品。如CEDAR WOOD DAY CREAM這樣的護膚產品能有效緩解肌膚的壓力，是一款能有效鎮定肌膚的面霜產品。





在高溫的刺激下，皮膚會分泌出大量的油脂、流失掉皮膚內部的水分。為了防止這種惡性循環，建議在早間護膚時將CEDAR WOOD DAY CREAM細致地塗抹在皮膚上，之後再使用指腹輕輕地拍打直至充分吸收為止。





保濕面霜的活用Tip





1. 將保濕面霜放置在冰箱內冷藏保管，能起到為皮膚立刻降溫的效果。另外，每次都薄薄一層地塗抹，分三次塗抹，能更加堅固保濕的效果。





2. 在需要補妝時，將面霜塗抹在化妝棉上再擦掉皮膚上凝結成塊的底妝，之後再用氣墊粉補妝，這樣不但能輕柔無刺激地將已花的底妝去除，還能起到鎮定皮膚的功效。





3. 可將保濕面霜當做睡眠面膜使用，在入睡前的夜間護膚時，將保濕面霜充足量地塗抹在皮膚上，不但能解除皮膚在白天受到的壓力，還可以確保皮膚在漫長的睡眠中保持水分與營養的充足。金旻洙 鄭文蘭/文 STYLE NANDA 3CE，bnt新聞DB/圖

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