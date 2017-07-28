



bnt新聞訊 在機場街拍中，少女時代一直是“標桿性”的人物。7月14日，她們為了參加在日本舉辦的“SMTOWN LIVE WORLD TOUR IV”現身機場。





當天她們的機場街拍也成為了各大網站的熱門話題。她們的造型自然又時髦，吸引了人們的眼球。如何在看似沒有精心打扮下營造出時尚感呢？下面就來一同學習一下吧。





#太妍允兒

展露明朗笑臉的太妍和允兒以牛仔短裙和連衣裙展現了既女性美又可愛的魅力。太妍在牛仔短裙上搭配了灰色印有英文圖案的T恤，營造出了簡約又活潑的氛圍。而允兒穿著黑白相間條紋T恤與蕾絲連衣裙，展現了女神般的姿態。





[Editor Pick] 層疊式穿著本身就能給人帶來活力感，能展現出更加富有活力的時尚感。如何將意見簡單的白色連衣裙穿出時尚個性，那麼不妨在下面搭配一件緊身牛仔褲，就能打造出本季最帥氣的夏天造型。





#秀英孝淵

都是“黑白配”，但是秀英與孝淵營造出的時尚感卻截然不同。秀英將“中規中矩”的白色襯衫與寬松的黑色褲子相搭配，加上她的短發造型顯得十分幹練。而孝淵則穿著寬松的白色上衣搭配黑色超短褲，彰顯了曲線美。





[Editor Pick] 雖然人們在夏季的穿搭里盡量避開黑色，但只要利用得巧，就可以盡情享受清涼且時髦的夏日造型了。黑色闊腿褲能營造出時尚感，將它與今夏最受歡迎的時尚單品露肩裝搭配，這樣則能表現出簡約又幹練的時尚感。





#Tiffany俞利

與此相反的，Tiffany和俞利打造出的時尚造型與其他成員的以舒適、休閑為主相反，以介於時尚與正式之間的穿搭彰顯了時尚品味。當天，Tiffany以印有獨特圖案的白色雪紡衫演繹出了性感的形象。不僅如此，她還搭配了一款造型時髦的墨鏡，令整體形象更顯“明星光環”。





在此次亮相機場的少女時代成員中，俞利打造出了與其他成員完全不同的造型，十分搶眼。她利用了一件藍白色巧妙結合的夾克展現出了清爽的效果，下身搭配超短白色短褲，完成了既正式又休閑的穿搭。





[Editor Pick] 今夏人氣最旺的時尚單品顏色搭配顯眼的開衫。它不但能凸顯時尚感，同時還能作為防曬服穿在避暑度假時。金旻洙 鄭文蘭/文 stylenanda，bnt新聞DB/圖

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