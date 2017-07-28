



bnt新聞訊 以出眾的歌唱與舞蹈實力打動人心的韓國人氣女團，同時她們還是女性們在美妝與穿搭上的“引領者”。利用穿搭就能將身材上的優缺點揚長避短，掌握穿搭上的小訣竅是必不可少的。





近期在公開場合亮相的gu9udan成員康美娜、T-ara成員孝敏，以及Girl's Day的成員Yura可謂是在穿搭上給人上了生動的一課。





如何將夏日時尚穿出強大氣場，女團成員們教你該如何做！





#康美娜_洋溢清純美

為了赴海外活動而而在機場亮相的gu9udan成員康美娜，一身粉色連衣裙展現了清純與純真共存的魅力吸引了人們的視線。她在顏色純正的粉色連衣裙之內搭配了白色版長袖衫以及白色涼鞋，並將一頭秀發自然披在了肩頭，令清秀之美“爆棚”。





[Editor Pick] 夏天里想要展現女性特有的美感，那麽連衣裙絕對是你最好的選擇。它不但舒適，搭配方法也十分簡單。可以選擇時下人氣最旺的露肩設計，若稍顯負擔，選擇領口較為寬松的連衣裙也是個不錯的選擇。





#孝敏_成熟女人味

T-ara成員孝敏一直都以穿衣有品位著稱。不久前亮相某節目的發布現場時，她身穿深藍色連衣裙，展示了優雅的線條之美，成熟、優雅魅力盡顯。 另外，深色的連衣裙即使沒有小飾品做搭配，也能展現出女性的端莊。





[Editor Pick] 若覺得深色連衣裙過於正式，那麽選擇一件有露肩設計的連衣裙既能顯得形象更性感，又能打造出令人眼前一亮的時尚感。尤其是這種風格的連衣裙不但能運用在日常穿搭中，作為度假裝穿也十分適合，實用性很高。





#Yura_時尚達人範兒

因一雙美腿而備受關註的Girl's Day的成員Yura，作為2018平昌冬奧會的宣傳大使出席了任儀式。當天她身穿橙色上衣與白色闊腿褲做搭配，顯得既高貴又時尚。顏色搭配得協調令她整體散發出了濃濃的果汁感，更顯女星別有氣質。





[Editor Pick] 白色褲子強調了既幹練又高傲的形象。另外，闊腿褲跟什麽搭配都可以賦予女性優雅幹練的氣質，對於職業女性來說也十分合適。如果想要給更強烈的亮點的話，選擇鮮艷的橙色或是紅色的襯衫，能演繹出搶眼的時尚風格。金旻洙 鄭文蘭/文 stylenanda，bnt新聞DB/圖

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