李鍾碩在《當你熟睡時》殺青後，收到兵單，很有可能將在8月10日入伍。（圖／翻攝自IG , 2017.07.28）

南韓人氣演員李鍾碩，與朴信惠在2014年合作韓劇《皮諾丘》，人氣因此爆紅，而他才剛於昨（27）日結束與秀智主演的韓劇《當你熟睡時》的拍攝，沒想到卻傳出他收到了入伍通知的消息，讓許多粉絲大喊「安堆」。

李鍾碩主演的《當你熟睡時》採事前製作，昨日才剛殺青，原本預計他將出席電影《VIP》的宣傳活動，不過卻驚傳已經收到了兵役通知，且很有可能將在8月10日入伍，所以行程很有可能會調整。

今年許多男神大喊從兵去，包括李敏鎬、姜河那、池昌旭以及任時完等，都相繼入伍了。