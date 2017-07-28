▲泰勒絲（左）自從愛了嫩弟喬歐文後宛如神隱，鮮少現身鏡頭前。（圖／翻攝自臉書、推特 , 2017.07.08）

美國小天后泰勒絲（Taylor Swift）自從熱戀英國男星喬歐文後便一改高調性格，對隱私極盡保護，兩人甚至一同神隱多日。媒體堵不到泰勒絲，在多日的守株待兔後終於拍到兩人穿著情侶帽T低調現身，泰勒絲甚至帶了一群保鑣幫她撐傘護駕，低調快閃。外傳泰勒絲先前因為戀情見光死，對媒體拍攝感到非常敏感，如今才決定低調護愛。

美國小天后泰勒絲神隱多時，日前媒體堵不到她本尊，倒是拍到保鑣屢屢扛著一口大行李箱現身公寓外，便外傳泰勒絲使出殺手鐧，都由保鑣裝箱「扛著」跑通告。根據《E!online》報導，近日泰勒絲終於現身，與男友喬歐文穿著情侶帽T一同步出公寓，準備前往健身房。泰勒絲還請大批工作人員護駕，用雨傘檔鏡頭，阻擋媒體拍攝。對此則有知情人士爆料，「泰勒絲在這段感情中採取了更多的防護措施，她不再如以往一般，將隱私對外公開。」更有內部人士指出，泰勒絲上一段感情就是因為媒體的窮追猛打而葬送，她不願再重蹈覆轍，便和保全密切合作將隱私做到滴水不漏，「她不想要被拍攝、不想要知道大家的臆測或對她歇斯底里。當她準備好了就會公開談論，但別把這段感情設想成已往的關係。」

即便內部人士透露泰勒絲這次可是很認真，才會神隱到像人間蒸發。但她還是被人爆料日前與喬歐文回到羅德島的豪宅度假，更邀請了「死侍」一哥萊恩雷諾斯和布蕾克萊弗莉，四人共度美好假期。