金視獎／關懷在地大小事 「地方新聞獎」各具特色。（圖／資料照片）

為了獎勵有線電視系統業者，由文化部創立的「金視獎」，日前公布入圍名單。本屆金視獎共有48家有線電視，共340件合格作品共襄盛舉，顯示出金視獎在有線電視業者心中，逐漸成為重要指標。其中入圍「地方新聞節目獎」的《屏東新聞》、《雲林新聞網》、《新永安新聞》，不只深入挖掘在地的國寶級人物，更將家鄉的特色，藉由電視讓鄉親們更加認識。

位於屏東縣瑪家鄉的北葉國小，不只校名有詩意，遠遠的就能看到像是粉紅積木般的多彩校舍。走進校園內，還能看見牆上用琉璃拼貼的原住民串珠牆。當鐘聲響起時，大家可能還有點意外，怎麼不是傳統的下課鈴聲，反而是小朋友用清脆歌聲，演繹的「族語歌」，這也變成該校獨有特色的在地景點。由屏南有線電視製播的《屏東新聞》，不只播報新聞，更深入挖掘屏東的人文景點，這次更讓北葉國小，猶如天籟美聲的下課鐘聲，更深入大家心中。

由佳聯有線電視製播的《雲林新聞網》，則是將「不嘩眾取寵」作為主要精神，融入在地觀點，播報出與雲林人息息相關的生活大小事，他們也靠著深入採訪，把在地的國寶級人物重新介紹，讓這塊土地上的人，重新意識到傳承並珍惜的重要。尤其還採訪到擁有「脫胎換骨」獨特技法的、雲林縣北港鎮紙糊工藝達人蔡爾容，並將其揚名海外的紙藝，重新讓台灣人認識。

台南「鹽水蜂炮」是台灣元宵盛事，總能吸引數以萬計的海內外遊客「全副武裝」參加，成為台灣特色景點之一。由新永安有線電視製播的《新永安新聞》，特別將時光拉回光緒年間，從鹽水蜂炮的起源開始敘述，記錄鹽水區居民對於關聖帝君百年來的虔誠信仰，連遵循古法的綁炮方式都細細介紹。《新永安新聞》製播超過16年，特別利用各類新聞屬性及小單元方式規畫，希望能讓台南居民，用更有條理也更有溫度的方式，進一步關懷這片土地。

金視獎舉辦至今堂堂邁入第17屆，特別把獎項分為節目、個人及服務推動等3類。這次也從超過300項合格作品中，選出65件作品成為入圍名單。至於獎落誰家？頒獎典禮將於8月4日在自由廣場會議中心2樓國際演藝廳舉行，更多活動訊息可上金視獎官方網站查詢http://gv106.tavis.tw/