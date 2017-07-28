家總中途實習計畫 助照顧者重返職場中央廣播電台 (2017-07-28 11:27)
為照顧失能、失智或身心障礙的家人，有2成照顧者會選擇從工作離職以全心陪伴，但照顧者一旦離開職場就幾乎「回不去了」。家庭照顧者關懷總會推動「3個月畢業照顧者中途職場實習計畫」，結合社工、心理、職能輔導等各方專業，協助照顧者重返職場。
原本在金融界工作的郭小姐為了專心照顧失能父親，毅然辭職回家，原以為結束照顧工作後，回去工作不難，不過，7、8年的時間過去，自己年紀漸長，找工作總是碰壁，她越來越沒有信心，把自己困在家裡2年多，直到經朋友介紹參與家庭照顧者關懷總會的實習計畫，透過3個月的實習和輔導，讓她在45歲時成功重返職場。
家總副主任張筱嬋表示，台灣有近百萬名家庭照顧者，長時間在家庭中照顧失能、失智或身心障礙的家人，平均照顧年數達9.9年，每日照顧時間長達13.6小時，家庭照顧者除了勞心勞力，最大的困境就是難以掌握未來，人生因此中斷。
張筱嬋指出，根據家總調查，有2成的照顧者會因照顧而離職，而這群照顧者離開職場後幾乎就「回不去了」，因此家總推動「3個月畢業照顧者中途職場實習計畫」，藉由讓久離職場、已結束照顧工作的照顧者先在咖啡廳這樣的單純工作環境實習，重新建立自信。張筱嬋：『(原音)內容就包含第一線外場的引導、協助點餐、到內場的簡單的一些學習，透過這幾樣的工作內容，讓照顧者開始重新建立他的自信心與社會互動的連結，讓照顧者有機會可以重新認識整個職場的脈動。』
張筱嬋說，結束照顧工作者通常也面離家人離去的心理衝擊，因此實習計畫同時結合社工、心理、職能等專家，給予專業輔導。張筱嬋：『(原音)我們在整個實習過程裡面，就會請社工、心理師、職涯輔導的專家大家一起進來，先去協助他處理情緒面的問題，當真的進入實習的過程時，職涯輔導就會協助他找適合自己的工作，如何準備面談的技巧。』
張筱嬋表示，實習期間主辦單位會支付每小時新台幣133元的實習費用。她強調，為期3個月的中途職場實習計畫是一個幫照顧者轉職的過程，並非是讓照顧者永遠待在咖啡廳工作，而是藉由專家的協助及回歸人群互動，能讓照顧者有機會順利找到適合自己的下份工作。
※「3個月畢業照顧者中途職場實習計畫」報名專線：0800-507272。
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