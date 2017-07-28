豪門千金重開IG 刪光朴有天照片NOWnews今日新聞 (2017-07-28 11:04)
南韓男團JYJ成員朴有天先前才剛洗清性侵疑雲，原本與南洋乳業的簽金黃荷娜交往順利，並定於9月完婚，但是日前卻傳出黃荷娜擔心家人受到牽連以及輿論的壓力下，與朴有天分手的消息。而今（28）日，黃荷娜重啟IG，意外被發現已經取消追蹤朴有天，也刪光所有朴有天照片。
黃荷娜之前為了朴有天求情，怒槓網友，只好刪除IG不再回應。而她的友人日前爆出黃荷娜因為未婚夫的事情飽受身心煎熬，又因為擔心事情波及家人，最終兩人分手收場，不過黃荷娜曾經澄清兩人的感情並沒有改變，但是今日被人發現IG的帳號重開，朴有天仍舊有追蹤她，她卻把所有朴有天照片刪光並取消追蹤了。
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