▲歐陽妮妮抱達菲熊耍萌。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG , 2017.07.28）

歐陽妮妮身為藝人歐陽龍與傅娟的長女，受到外界許多關注，她時常在社群媒體與粉絲分享生活日常及工作。昨（27）日，歐陽妮妮IG曬美照，她抱著兩隻半身高的達菲熊，表情無辜直視鏡頭。豈料，粉絲注意力全放在她的一雙逆天長腿。

照片上，歐陽妮妮穿著白色長T，腳踏運動鞋，一雙嫩腿又細又直，與妹妹歐陽娜娜的「鉛筆腿」不分軒輊，相當引人注目。她紅脣微啟，眼神迷濛，無辜感十足。粉絲見照，紛紛發文稱讚，「那長腿也太逆天了！」、「潮美，真棒！」、「妮妮瘦了好多哦！」、「妮妮好瘦！」、「妮妮好美！」、「那長腿長到不科學！」