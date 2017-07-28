晟敏近來受到許多批評，而他的媽媽受訪時透露，晟敏已經反省了。（圖／翻攝自IG , 2017.07.28）

南韓人氣男團Super Junior成員晟敏日前因為突然公布婚訊，讓許多粉絲陣驚，之後的處理方式也令人不滿，因此在先前粉絲發出要他退出組合的聲浪，過沒多久他於IG上發文道歉並宣布不會參與SM家族的演唱會，不過似乎仍無法撫平外界的批評。而對此他的媽媽日期受訪時，談論到這件事情，也發表了一些看法。

日前晟敏的媽媽接受韓媒專訪時透露，對於晟敏的態度不佳等事情，她回應，能理解粉絲生氣、不滿的心情，隨即她補充，認為現在的年輕人包含晟敏，都太玻璃心了。後來進一步提到，計畫常常趕不上變化，接受現實然後做出改變才是重要的，而現在的晟敏已經做了反省，藉由這一次的事件他將會變得更好。