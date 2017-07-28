小賈斯汀（右）開車不小心撞傷一名攝影師，好在傷勢不重，攝影師也隨即自拍影片報平安。（圖／翻攝自IG , 2017.07.28）

天王小賈斯汀（Justin Bieber）日前突然宣布取消14場巡迴場次，原因眾說紛紜，但小賈公司只輕描淡寫帶過、未多做說明。美國時間23日，小賈步出教會受到大批媒體包圍，他隨即駕車離去，卻不小心撞傷一名攝影師，嚇壞眾人。而幸好攝影師並無大礙，他也於病床自拍影片回報傷勢，甚至大讚小賈是個「好孩子」。

小賈斯汀日前駕車時不小心撞傷一名攝影師，但他一反先前的屁孩爆走風格，隨即下車關心對方傷勢。根據《鏡報》報導，該名攝影師叫莫里斯拉蒙，他於生日前夕被小賈的駕車撞進醫院。但好在傷勢不重，他也於IG上傳了一則短片向大家報平安，表示自己正躺在醫院病床上，準備去照X光。莫里斯更於影片中為小賈背書，讚他是個好孩子，並非有意要撞人：「他是個好孩子，那輛車對他來說也許太大了，已至於沒辦法看清楚前方，但他馬上下車關心，他很有同情心，是個難得的好孩子，意外就這樣發生了，沒辦法。」坦言不想責怪小賈的疏失。