陳珮騏演爆破戲 膝蓋受傷忍痛拍完中央社 (2017-07-28 10:50)
演員陳珮騏在拍導演九把刀電影「報告老師！怪怪怪怪物！」，其中一場爆破戲雖有安全防護，但第一次爆破時就不慎受傷，她說，當下瞬間感受膝蓋「中了」，依舊忍痛敬業拍完。（群星瑞智提供）中央社記者江佩凌傳真 106年7月28日
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