咘咘腿上全「刺青」 修杰楷展現好畫工NOWnews今日新聞 (2017-07-28 10:22)
藝人修杰楷與賈靜雯婚後，育有女兒咘咘、Bo妞與梧桐妹，兩夫妻時常在臉書各自分享生活日常與育兒經驗。昨（28）日，修杰楷在臉書放上自己的「即興創作」，只見咘咘腿上佈滿小小兵、愛心等許多卡通圖案，相當可愛。
修杰楷發文寫下，「咘姐今天睡午覺睡好久，爸爸畫畫也畫好久。」生動語氣配上咘咘萌感十足的照片，令人會心一笑。修杰楷還特別標註，「好險都是咘姐喜歡的、刺青爸爸幫你刺就好了、媽媽應該不會翻臉吧、再睡久一點爸爸就畫全身了。」令粉絲相當好奇，咘咘到底是睡得多熟，怎麼感覺不到爸爸在自己身上畫圖。
除此之外，網友也紛紛提出自己的看法，「媽媽表示：已噴火！」、「很明顯就是要挑戰媽媽！」、「爸爸用什麼畫？！」、「修爸的畫功太好了。」、「媽媽已瘋掉。」、「咘姐很滿意呢。」
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