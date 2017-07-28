（中央社記者江佩凌台北28日電）演員陳珮騏在拍導演九把刀電影「報告老師！怪怪怪怪物！」，其中一場爆破戲雖有安全防護，但第一次爆破時就不慎受傷，她說，當下瞬間感受膝蓋「中了」，依舊忍痛敬業拍完。



九把刀打造青春驚悚片「報告老師！怪怪怪怪物！」由演員蔡凡熙、鄧育凱、劉奕兒、陳珮騏等人主演。陳珮騏飾演一名老師，其中安排一場爆破戲，但在拍攝過程中不慎受傷，日前接受媒體聯訪分享拍片甘苦。



陳珮騏說，爆破戲一定要親自演出，而在第一次爆破時膝蓋內側就不慎遭波及受傷，讓她當下直覺「中了」，但她忍痛敬業拍完，直到拆裝時才告知工作人員。她認為，雖然事前有做好保護措施，仍很難避免意外發生。



陳珮騏表示，傷口很深當場滲血，過了一個多星期才癒合。她說，因為每一場爆破都是錢，服裝也要重新準備，因此當下沒說出來，但常拍八點檔劇的她已遇過很多狀況，「常常都在受傷，這點傷真的沒什麼」。



陳珮騏演過跳海、遭雷劈戲碼，坦言「曾覺得人生快要走到盡頭」，她透露很怕草地泥土也怕髒，回憶過去拍攝一場跌倒滾落山溝的戲，她說，當日場景是下過大雨後的落葉泥濘山坡，「光看到那個場景就哭了」。



談到台灣演員環境，陳珮騏認為「台灣演員十項全能，很多事都要自己來」，但以前會逞強的她慢慢體會到，應適度做溝通，「畢竟特技不是我們的專業」，受傷之後對戲也不好，能盡力做的就做。



至於感情方面，陳珮騏認為「可遇不可求」，她坦言現在很忙、很累，也很感謝有對她像家人一樣的經紀人，在很多事情上幫助她，一切「順其自然」。



電影「報告老師！怪怪怪怪物！」今天全台上映。1060728