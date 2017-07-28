（中央社記者鍾榮峰台北28日電）蘋果積極布局5G技術。外媒報導，美國FCC已核准蘋果測試毫米波技術，未來可望進一步提升iPhone的無線傳輸速度。



國外科技網站DSLReprts報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）核准蘋果公司在美國加州的米爾皮塔斯（Milpitas）附近的兩個地點，測試毫米波（millimeterwave）技術。



根據報導，FCC核准蘋果測試的頻段包括28 GHz和39 GHz，相關頻段也是FCC核准5G商用化的頻段。



國外財經網站Business Insider也曾揭露，蘋果測試5G技術，有機會大幅提升新一代iPhone的無線傳輸速度。



資策會表示，美國於2016年7月開放毫米波頻段給5G使用，合計免執照頻段總頻寬達14 GHz，高頻通訊趨勢確定，將影響後續電信業者、設備業者及網際網路應用創新業者。



5G是第五代無線通訊技術的簡稱，計畫2020年進入商轉，包含晶片商、設備商、電信業者都看好市場商機。



愛立信所發布2017年「愛立信行動趨勢報告」，預估到2022年，全球5G用戶數預計將超過5億，其中不包括物聯網（IoT）連接；屆時5G可望覆蓋全球15%人口。



毫米波是指頻段介於30 GHz到300 GHz間的無線電波，應用領域包括無線通訊、汽車雷達、衛星通訊應用等。1060728