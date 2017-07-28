金莎朗闖紅燈卻狡辯，被現場媒體打臉說法。（圖／翻攝自IG , 2017.07.28）

南韓女演員金莎朗，是韓國小姐出身，在2010年與玄彬、河智苑等人合作韓劇《祕密花園》走紅。她最近為了去英國拍攝海報而現身仁川機場，卻意外被媒體捕捉到她闖紅燈，事發後還狡辯，形象受損。

金莎朗現身機場時，明明在過馬路前燈號就是紅燈的狀態，可是她左右張望確認有無來車後，逕自往前走，完全無視紅燈。而金莎朗的經紀公司在事發的第一時間聲稱，當時是綠燈，不過因為金莎朗穿高跟鞋，所以走路比較慢，走到一半號誌才變成紅燈。但是當時有許多媒體在場，都有證據打臉經紀公司的說法。