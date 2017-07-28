與裴勇俊結婚兩年 裴嫂甜蜜告白「我愛你」NOWnews今日新聞 (2017-07-28 09:27)
「韓流始祖」裴勇俊以一部《冬季戀歌》打響知名度，與朴秀珍於前年完婚，在去年10月喜獲麟子。而昨（27）日剛好是兩人結婚2周年的紀念日，時常在IG上分享生活的朴秀珍，更是放閃粉絲，大方告白老公裴勇俊。
裴勇俊自從與朴秀珍結婚後，生活轉趨低調，也鮮少在螢光幕前露臉，而昨日剛好是兩人的結婚紀念日，因此朴秀珍在IG上貼出玫瑰雕花的照片，上面還有SJ、YJ的字樣，代表著兩人，而她深情的寫道，「我愛你，結婚兩周年，比那個時候更愛你。」大方告白老公。
朴秀珍在IG上大方告白老公裴勇俊。（圖／翻攝自IG , 2017.07.28）
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