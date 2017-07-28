朴贊郁導演專題館開館儀式 劉智泰金玉彬等出席Wow!NEWS新聞網 (2017-07-28 07:40)
bnt新聞訊 27日晚，韓國導演朴贊郁、演員劉智泰、金玉彬、金泰梨等出席了在首爾龍山CGV ART HOUSE舉行的朴贊郁導演專題館開館儀式。王容/文 白秀硯/圖
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