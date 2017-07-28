金孝珍最新畫報公開 高雅迷人魅力完美Wow!NEWS新聞網 (2017-07-28 08:00)
bnt新聞訊 韓國演員金孝珍為某時尚雜誌拍攝的最新畫報28日公開。在此次赴法國拍攝的畫報中，金孝珍如同經典電影中主人公一般，展現了高貴優雅的完美魅力，令人視線集中。王容/文 Singles/圖
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